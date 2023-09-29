В Тулу прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Вместе с губернатором Алексеем Дюминым он возложил цветы на площади Победы.

Делегации восьми стран СНГ прибыли в Тулу для участия в заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ. Это представители оборонных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе работы они обсудят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает минобороны РФ, перед началом заседания руководители делегаций возложили цветы к мемориальному комплексу «Три штыка» на площади Победы.

Они почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула.