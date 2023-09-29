  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тулу прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тулу прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тулу прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

Вместе с губернатором Алексеем Дюминым он возложил цветы на площади Победы.

Делегации восьми стран СНГ прибыли в Тулу для участия в заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ. Это представители оборонных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе работы они обсудят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес. 

Как сообщает минобороны РФ, перед началом заседания руководители делегаций возложили цветы к мемориальному комплексу «Три штыка» на площади Победы.

Они почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула.

Галерея
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:00 −11
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминСергей Шойгу
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сыродел и кайфоменеджер: названы необычные и редкие вакансии в Туле
Сыродел и кайфоменеджер: названы необычные и редкие вакансии в Туле
Штабную тренировку по гражданской обороне проведут по всей России
Штабную тренировку по гражданской обороне проведут по всей России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.