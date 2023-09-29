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Сыродел и кайфоменеджер: названы необычные и редкие вакансии в Туле

Сыродел и кайфоменеджер: названы необычные и редкие вакансии в Туле

Рейтинг подготовил портал hh.ru.

По данным hh.ru, за последний месяц в Тульской области открыто более 12 000 вакансий. Среди привычных специальностей можно найти и крайне неординарные.

— К вакансиям продавцов, риелторов, менеджеров по продажам, водителей и другим распространенным специальностям мы давно привыкли — такие предложения всегда есть на рынке. Гораздо реже можно встретить вакансии для жестянщика, газорезчика и сыродела– именно такие варианты вошли в нашу подборку, — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter в ЦФО.

Подборка необычных и редких вакансий в Тульской области, открытых прямо сейчас:

  1. Кайфоменеджер — от 100 000 до 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/84007256
  2. Менеджер по тарифообразованию — от 86 870 до 124 099 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/81202099
  3. Жестянщик/ученик жестянщика — от 70 000 до 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86116326
  4. Дефектоскопист — от 75 000 до 105 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86116802
  5. Рамщик на ленточную пилораму — от 95 000 до 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86343380
  6. Обрубщик литья — от 80 000 до 99 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86681290
  7. Газорезчик — до 96 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/75910851
  8. Косметолог-эстетист — от 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86191258
  9. Мастер-сыродел — от 78 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86791406
  10. Жиловщик — от 38 533 до 48 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86221039
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