В Скуратово приступили к строительству ФОКа с бассейном

Фото минспорта Тульской области

Планируется, что спорткомплекс откроют в конце 2024 года.

В Туле приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном. Напомним, он появится в Скуратово.

29 сентября ход строительных работ проинспектировал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он подчеркнул, что ФОК будет открыт в конце 2024 года в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

— При поддержке губернатора Алексея Дюмина в регионе активно развивается спорт. Физкультурой занимается каждый второй житель. Это долгожданный объект, который станет новой точкой притяжения для всех любителей здорового образа жизни. Мы сделаем все необходимое, чтобы физкультурно-оздоровительный комплекс был сдан в срок, его строительство находится на особом контроле, — сказал министр.

Как сообщает минспорт региона, сейчас проводится устройство монолитного фундамента строящегося здания, выполнены работы по организации подъездных путей.

Стоимость работ составит порядка 300 млн рублей.

В ФОКе будут заниматься воспитанники спортивных школ и жители региона. Он будет оборудован универсальным игровым залом, большой и малой чашей бассейна, тренерскими, раздевалками, душевыми и сможет принимать порядка 600 человек ежедневно.