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Тульский предприниматель незаконно увеличил сроки годности куриной ветчины
Фото: ru.freepik.com

Тульский предприниматель незаконно увеличил сроки годности куриной ветчины

Это противоречит требованиям закона «О ветеринарии» и технических регламентов ЕАЭС.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели надзорное мероприятие в отношении тульского предпринимателя, который специализируется на изготовлении колбасных изделий.

Выяснилось, что мужчина незаконно увеличил сроки годности куриной ветчины. Это является нарушением требований закона «О ветеринарии», техрегламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».

Россельхознадзор объявил предпринимателю предостережение о недопустимости нарушений.

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