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Туляк сделал предложение девушке на хоккейном матче: видео
Кадр из видео.

Туляк сделал предложение девушке на хоккейном матче: видео

И она сказала: «Да!».

Трогательное событие произошло на хоккейном матче АКМ. Напомним, тульская команда сыграла дома с «Зауральем». Один из болельщиков сделал предложение своей девушке прямо на льду арены. Романтичное видео опубликовала пресс-служба АКМ.

— Такого яркого предложения, как сделал Константин Дарье, не делал никто! Полная арена, строжайшая секретность, как результат — память на всю жизнь! Если вы любите, не стесняйтесь заявить об этом во всеуслышание! Посмотрите как это красиво! — говорит тульский клуб.

 

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