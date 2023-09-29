В Тулу съехались делегации восьми стран СНГ

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Делегации восьми стран СНГ приехали в Тулу для участия в заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ. Ожидается, что мероприятие пройдет в здании музея оружия.

Участники обсудят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Также состоится обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире.

В Тулу прибыли представители оборонных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.