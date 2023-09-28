За 8 месяцев в Тульской области в ДТП из-за выезда на встречку погибли 34 человека

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За 8 месяцев 2023 года на дорогах Тульской области по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 122 ДТП, в которых 34 человека погибли, 210 получили ранения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили водителям, что запрещается выполнять обгон в случаях, если:

транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

водитель понимает, что после окончания обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу;

транспортное средство, движущееся сзади, начало обгон.

Также обгон запрещается:

на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной,

на пешеходных переходах,

на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними,

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях,

в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

Выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное подобное нарушение можно лишиться прав на год.