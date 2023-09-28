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До конца недели напротив входа в Тульский кремль ограничена парковка

До конца недели напротив входа в Тульский кремль ограничена парковка

Ограничения действуют с 8.00 до 20.00.

До 1 октября включительно ограничена остановка и стоянка на парковке с нечётной стороны ул. Менделеевской. Территориально — напротив входа в Тульский кремль. Об этом сообщили накануне в администрации города.

Ограничения действуют с 8.00 до 20.00.

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