До конца недели напротив входа в Тульский кремль ограничена парковка

До 1 октября включительно ограничена остановка и стоянка на парковке с нечётной стороны ул. Менделеевской. Территориально — напротив входа в Тульский кремль. Об этом сообщили накануне в администрации города.
Ограничения действуют с 8.00 до 20.00.
Ограничения действуют с 8.00 до 20.00.
До 1 октября включительно ограничена остановка и стоянка на парковке с нечётной стороны ул. Менделеевской. Территориально — напротив входа в Тульский кремль. Об этом сообщили накануне в администрации города.
Ограничения действуют с 8.00 до 20.00.