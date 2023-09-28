День тульского пряника: собрали всё, что нужно знать о любимом лакомстве

Фото из архива Myslo

28 сентября отмечают День тульского пряника. Собрали для вас самые интересные и необычные факты о лакомстве, знакомом с детства.

Почему «тульский»?

Тульский пряник — региональная разновидность печатного пряника, самый известный вид русских пряников. Как правило, тульский пряник имеет вид прямоугольной плитки или плоской фигуры, глазированной сверху. А ещё он отличается резными узорами. Издавна (тульский пряник известен с XVII века) на нём изображали достопримечательности, сценки из жизни горожан, знаменитых людей и даже обереги.

Кстати, назвать тульским можно только пряник, изготовленный в Тульской области. В 2020 году в силу вступил закон о географических указаниях. Он призван защитить региональных производителей, получивших право на использование географического указания для маркировки своей продукции.

Фото из архива Myslo

Самый большой пряник…

294 см в длину и 76 см в ширину, вес — целых 143 кг. Таковы данные самого большого тульского пряника. Лакомство сделали ко дню Тулы, в областной центр съехались представители Книги рекордов России.

Фото пресс-службы регионального МЧС

Пряничный спасатель…

Помогал фиксировать вышеуказанный рекорд специалистам Книги рекордов России. А также следил, чтобы лакомство досталось всем гостям города. А если серьёзно, в пряничных латах — нештатный сотрудник Главного управления в вопросах профилактики пожарной безопасности. И всё же явление необычное, согласитесь.

Фото пресс-службы МЧС

Стандартные вкусы

Какие только пряники не выпускают тульские заводы! Есть классические варианты по купеческим рецептам, постные. Самая распространённая начинка — сгущёнка и повидло.

Нестандартные вкусы

Есть и в тульских пряниках экзотичные начинки: имбирь и марципан; яблоко и облепиха; тыквенная; апельсин, корица и цукаты. Есть изделия, где в состав теста входит гречневая мука.

Фото из архива Myslo

Всемирно известный пряник

Первым пряником, прославившимся на весь мир, стал 33-килограммовый пряник тульского мастера Василия Гречихина. Он удостоился Гран-при на Всемирной выставке в Париже 1889 года.

Несломленный пряник

Любой уважающий себя туляк знает о памятнике прянику напротив ЗАГСа. Не каждому известно, что соседство неслучайно.

По старой традиции жених приходил свататься со съедобным подарком. Если невеста приняла угощение — это означало «да», а разломала пряник — «нет». Отсюда и пошла фраза: «Да что ты ломаешься!» Иногда добавляют: «Как тульский пряник».

Фото из архива Myslo

Питьевые пряники

В Туле можно найти «жидкую версию» пряника. Несколько кофеен приготовят вам по фирменному рецепту раф «тульский пряник». Осторожно: очень сладко. Помимо этого, в супермаркетах можно найти молочную питьевую продукцию с пряничным вкусом.

Пряничный собор

В далёком 2008 году в Туле проводили праздник тульского пряника. Тогда напротив дома правительства представили пряничный собор. Туляки долго фотографировались с пряничной скульптурой, а потом принялись её разламывать.

В этот день мы хотим не только поздравить вас, дорогие Myslовчане, но и узнать, как часто вы лакомитесь тульскими пряниками? Есть ли у вас фавориты? Или, может быть, в вашей семье из поколения в поколение передаётся фирменный рецепт? Поделитесь ими в комментариях!

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