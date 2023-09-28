Тула примет Всероссийские соревнования по спортивной аэробике

Фото Алексея Пирязева

На турнир съедутся более 550 спортсменов.

С 3 по 7 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотая осень на тульской земле».

Как сообщает минспорт региона, в турнире примут участие более 550 спортсменов из 18 субъектов России, а также представители Республики Беларусь, Карелии, Башкортостана, Чувашии, Краснодарского края, Ивановской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Псковской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тамбовской и Тульской областей.

Также тульскую землю посетят спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

5 октября в 14.00 состоится торжественное открытие мероприятия по адресу: Тула, Калужское шоссе, 18.