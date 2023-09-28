  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тула примет Всероссийские соревнования по спортивной аэробике - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тула примет Всероссийские соревнования по спортивной аэробике
Фото Алексея Пирязева

Тула примет Всероссийские соревнования по спортивной аэробике

На турнир съедутся более 550 спортсменов.

С 3 по 7 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотая осень на тульской земле».

Как сообщает минспорт региона, в турнире примут участие более 550 спортсменов из 18 субъектов России, а также представители Республики Беларусь, Карелии, Башкортостана, Чувашии, Краснодарского края, Ивановской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Псковской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тамбовской и Тульской областей.

Также тульскую землю посетят спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

5 октября в 14.00 состоится торжественное открытие мероприятия по адресу: Тула, Калужское шоссе, 18.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф:
сегодня, в 14:25 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спортивная аэробика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

День тульского пряника: собрали всё, что нужно знать о любимом лакомстве
День тульского пряника: собрали всё, что нужно знать о любимом лакомстве
МегаФон объединил более половины рынка видеосервисов в одной подписке
МегаФон объединил более половины рынка видеосервисов в одной подписке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.