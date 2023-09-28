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Алексей Дюмин поздравил «Академию Михайлова» с победой над «Соколом»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Дюмин поздравил «Академию Михайлова» с победой над «Соколом»

Тульские хоккеисты провели первый матч гостевой серии игр Всероссийской хоккейной лиги сезона 2023/2024.

Наши спортсмены одержали волевую победу над «Соколом» из Красноярска со счетом 4:2. Шайбы забросили Егор Яковлев, Никита Мокин, Максим Мальцев и Максим Лазарев.

Алексей Дюмин поздравил команду, тренерский штаб и болельщиков:

– Поздравляю наших парней с первой победой в серии! Эта победа далась нелегко, наши парни сумели собраться, продемонстрировали командную игру! Важно не сбавлять обороты и радовать болельщиков яркой игрой, – сказал губернатор.

В субботу, 30 сентября, АКМ сыграет на выезде против хоккеистов «Норильска».

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