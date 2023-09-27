МИЗО требует с участника СВО деньги за землю, которую 9 лет назад незаконно продал неизвестный чиновник-мошенник

Муж 29-летней Анны Б. более 9 лет служит по контракту в ВС РФ. Благодаря военной ипотеке в 2021 году семья смогла купить участок с домом в поселке Малахово под Тулой. А в мае этого года они неожиданно узнали, что стали чуть ли не мошенниками и должны возместить государству более полумиллиона рублей.

Внезапно выяснилось, что земля, которую купили Анна и ее муж, была оформлена мошенническим путем. И даже уголовное дело имеется!

Согласно материалам уголовного дела в 2014 году неустановленное должностное лицо муниципального образования Рождественское сделало поддельные документы на регистрацию права собственности на огромный земельный участок для некой гражданки Гавриловой. Та, в свою очередь, перепродала его за 400 000 рублей неизвестному гражданину, который, по ее словам, чуть ли не на улице подошёл к ней с просьбой подписать договор купли-продажи. К 2020 году участок успели размежевать на несколько небольших и неоднократно перепродать.

Однако следственным путем найти того самого чиновника почему-то не удалось. Дело, по всей видимости, «повисло глухарем». Однако признанное по нему потерпевшим министерство имущественных и земельных отношений подало иск о возмещении ущерба. Причем деньги требуют с последних добросовестных приобретателей участка — семьи военнослужащего.

— Государство требует деньги с государства! Когда человек поступает на службу по контракту, ему открывают счёт, на который поступают деньги. Со временем государство вносит накопившуюся сумму как первоначальный взнос на ипотеку, а оставшуюся часть выплачивает «Росвоенипотека», то есть Минобороны РФ. Мы приобрели дом вместе с участком за 4 миллиона 350 тысяч рублей. Все эти деньги — госсредства. А нас заставляют компенсировать ущерб, который мы не причиняли. По договору купли-продажи земля стоила около 200 тысяч, а МИЗО в суде откуда-то берет цифру в 525 000 рублей, — возмущается Анна.

А вот что говорит Юлия Агафонова, которая представляет интересы семьи в суде:

— Возникла ситуация конфликта интересов между государственными органами и простым гражданином, который к тому же сейчас находится в зоне СВО. Получается, в 2014 году незаконно отмежевали земельный участок, в дальнейшем «прокрутили» его через несколько владельцев, которых следствие даже не потрудилось допросить! С участком совершались различные манипуляции: ему присваивали почтовый адрес, делили на части, ставили на кадастровый учет. Таким образом, он был полноценно введен в гражданский оборот. А отвечать за все это должен последний добросовестный приобретатель? Возникает вопрос: каким образом у нас реализуется принцип социальной справедливости? Почему госорганы не могут или не хотят установить лиц, которые непосредственно совершили преступление?

В похожей ситуации оказалась и соседка Анны — 30-летняя Виктория П. Женщина также купила землю в Малахово благодаря военной ипотеке, а с мая этого года пытается доказать, что не является мошенницей.

— Точно так же мы купили дом с участком по военной ипотеке с внесением средств накопительной системы за счет того, что я служу по контракту, — рассказывает Виктория. — Несколько лет все было нормально, пока мы не получили письмо, в котором нас назвали мошенниками. Мол, возмещайте ущерб, нанесенный государству, — 1 миллион 142 тысячи рублей.

Отметим, что в настоящее время в Советском районном суде рассматривают уголовное дело в отношении 36-летней бывшей сотрудницы городской администрации и её 81-летнего подельника. В 2015 году пенсионер обратился к заведующей муниципальным архивом с предложением заменить архивные постановления о выделении земли. Женщина согласилась, и её сообщник таким образом получил 4 участка, которые затем продал, а деньги разделил с сообщницей. Ущерб от действий обвиняемых составил 7, 7 млн рублей.

В этом случае виновных нашли и судят. В чем проблема найти виновного чиновника из Рождественской администрации — загадка.

— Эта ситуация абсурдна. В любом муниципальном органе известен круг лиц, которые там работают и под роспись передают документы для регистрации отчуждения права собственности; есть их начальники, которые должны контролировать своих подчиненных, в должностные обязанности которых входит вопрос контроля выбытия муниципального имущества.

Согласно материалам уголовного дела сотрудники Росреестра фактически не устанавливали лиц, которые обращались за отчуждением имущества и регистрировали переход права собственности без собственника! Все эти действия похожи на единую аферу, в которой покрываются виновные, — заключает Юлия Агафонова.