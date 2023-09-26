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В кабмине готовят проект закона о бесплатном проезде для студентов
Фото Алексея Пирязева

В кабмине готовят проект закона о бесплатном проезде для студентов

Изменения ожидаются с 1 января 2024 года.

В Закон «Об образовании РФ» хотят добавить положение о бесплатном проезде в общественном транспорте для студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Льготы планируют ввести для студентов очной формы по основным программам среднего профессионального и высшего образования. Бесплатным для них сделают только городской общественный транспорт. Маршрутки и такси в этот перечень не войдут.

— Принятие указанного законопроекта позволит создать студентам по очной форме обучения на территории Российской Федерации равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования, — говорится в пояснительных документах.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года. 

Автор:
сегодня, в 12:00 0
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