В кабмине готовят проект закона о бесплатном проезде для студентов

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В Закон «Об образовании РФ» хотят добавить положение о бесплатном проезде в общественном транспорте для студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Льготы планируют ввести для студентов очной формы по основным программам среднего профессионального и высшего образования. Бесплатным для них сделают только городской общественный транспорт. Маршрутки и такси в этот перечень не войдут.

— Принятие указанного законопроекта позволит создать студентам по очной форме обучения на территории Российской Федерации равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования, — говорится в пояснительных документах.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года.