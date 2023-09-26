В каких районах Тулы самая жёсткая вода

Фото из архива Myslo.

Специалисты Тулагорводоканала изучили пробы воды, взятые в разных районах города с 18 по 24 сентября.

Лабораторные исследования показали, что бактерии в тульской воде отсутствуют. Уровень железа и мутность — в пределах допустимых значений. Вода прозрачная, без посторонних оттенков.

Разнятся показатели жёсткости. При нормативном значении в 7 градусов самая мягкая вода — в Пролетарском районе (от 5,4 до 5,6). В Центральном показатели варьируются от 5,2 до 9,4. В Заречье — от 7,6 до 8,8. По сравнению с прошлым месяцем жёсткость воды в Привокзальном районе Тулы увеличилась до 9,8. В Советском районе, по сравнению с прошлыми исследованиями, уменьшилась: от 8,2 до 9,2.

Согласно замерам в тульской воде присутствует некоторое количество железа, но оно не превышает пределов нормы — 0,3.