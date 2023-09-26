В Тульской области полицейские не дали воришкам перейти на ПП

В Плавске полицейские задержали мужчин, подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В дежурную часть обратился начальник службы одной из агропромышленных компаний. Мужчина заявил, что с поля компании неизвестные украли 150 кг урожая капусты брокколи.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 31 года до 37 лет. Мужчины признались в совершении преступления, похищенное изъято.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.