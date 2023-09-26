В Туле пройдёт Всероссийский конкурс педагогов «Мастер года»

Фото пресс-службы Минпросвещения

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» пройдёт в Туле с 28 сентября по 2 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Из 4 тыс. участников отобрали 89 педагогов. Из них в Туле по итогам двух конкурсов выявят десять финалистов. Каждому предстоит провести мастер-класс о том, как надо любить свою профессию. В итоге определят одного победителя, который получит премию в 200 тыс. рублей.

— Участники конкурса смогут познакомиться с историческим центром города, с экспозициями Тульского музея оружия. Если кто-то изъявит желание, будет предоставлена и возможность посещения предприятий, — рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Она отметила, что финальный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» является трансляцией лучшего опыта России в сфере СПО, педагогам региона это даст возможность для изучения лучших наработок в этой сфере и для их внедрения на своих рабочих местах.