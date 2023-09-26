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Бабушек и дедушек приглашают на праздник в Центральный парк Тулы
Фото Дмитрия Дзюбина

Бабушек и дедушек приглашают на праздник в Центральный парк Тулы

Пожилых людей ждет большая развлекательная программа.

29 сентября с 10.00 до 15.00 в рамках проекта «Тульское долголетие» в Центральном парке Тулы пройдет праздник, посвященный Международному дню пожилых людей.
 
На фонтанной площади бабушек и дедушек ждут такие активности:

  • мастер-класс «Сад и огород»,
  • мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и живописи,
  • шахматы, джакколо, кульбутто, корнхолл, тейбл-эластик, крокинол, напольный керлинг в шахматно-шашечной беседке,
  • «Заход» на 1 км в технике северной ходьбы,
  • литературно-музыкальная гостиная «У камина»,
  • детская анимация для внуков,
  • в ротонде пройдут костюмированные фотоссесии «Элегантная старость», «Когда я был молодым», «Бабушка и внуки», 
  • консультации отделения Фонда пенсионного и соцстрахования РФ по Тульской области и управления соцзащиты населения,
  • мобильная амбулатория по исследованию функции внешнего дыхания, скрининг сердечно-сосудистой системы и терапевт,
  • выступление творческих коллективов региона,
  • консультация психологов.

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сегодня, в 17:15 +1
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