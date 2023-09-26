Бабушек и дедушек приглашают на праздник в Центральный парк Тулы

29 сентября с 10.00 до 15.00 в рамках проекта «Тульское долголетие» в Центральном парке Тулы пройдет праздник, посвященный Международному дню пожилых людей.
На фонтанной площади бабушек и дедушек ждут такие активности:
- мастер-класс «Сад и огород»,
- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и живописи,
- шахматы, джакколо, кульбутто, корнхолл, тейбл-эластик, крокинол, напольный керлинг в шахматно-шашечной беседке,
- «Заход» на 1 км в технике северной ходьбы,
- литературно-музыкальная гостиная «У камина»,
- детская анимация для внуков,
- в ротонде пройдут костюмированные фотоссесии «Элегантная старость», «Когда я был молодым», «Бабушка и внуки»,
- консультации отделения Фонда пенсионного и соцстрахования РФ по Тульской области и управления соцзащиты населения,
- мобильная амбулатория по исследованию функции внешнего дыхания, скрининг сердечно-сосудистой системы и терапевт,
- выступление творческих коллективов региона,
- консультация психологов.
0+.