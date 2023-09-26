Бабушек и дедушек приглашают на праздник в Центральный парк Тулы

Фото Дмитрия Дзюбина

29 сентября с 10.00 до 15.00 в рамках проекта «Тульское долголетие» в Центральном парке Тулы пройдет праздник, посвященный Международному дню пожилых людей.



На фонтанной площади бабушек и дедушек ждут такие активности:

мастер-класс «Сад и огород»,

мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и живописи,

шахматы, джакколо, кульбутто, корнхолл, тейбл-эластик, крокинол, напольный керлинг в шахматно-шашечной беседке,

«Заход» на 1 км в технике северной ходьбы,

литературно-музыкальная гостиная «У камина»,

детская анимация для внуков,

в ротонде пройдут костюмированные фотоссесии «Элегантная старость», «Когда я был молодым», «Бабушка и внуки»,

консультации отделения Фонда пенсионного и соцстрахования РФ по Тульской области и управления соцзащиты населения,

мобильная амбулатория по исследованию функции внешнего дыхания, скрининг сердечно-сосудистой системы и терапевт,

выступление творческих коллективов региона,

консультация психологов.

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