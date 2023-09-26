В Тульской области открылся комплекс по выращиванию и переработке зеленого гороха и стручковой фасоли

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Завод обеспечит создание до 100 новых рабочих мест и налоговые отчисления в размере 150 млн рублей в год.

26 сентября в с. Селезнево Плавского района состоялся запуск комплекса по выращиванию и переработке зеленого гороха и стручковой фасоли компании «Мираторг». Инвестиционное соглашение о реализации проекта губернатор Алексей Дюмин и президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник подписали на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

По поручению губернатора в церемонии открытия производства принял участие его первый заместитель Дмитрий Миляев. Он отметил, что агропромышленный комплекс — одна из ведущих отраслей экономики нашего региона.

В производство объемом до 16 тыс. тонн в год компания вложила 1 млрд рублей. Комплекс обеспечит создание до 100 новых рабочих мест и налоговые отчисления в размере 150 млн рублей в год.

Бобовые культуры для переработки поступят с собственных полей компании площадью 1,7 тыс. га. Валовый сбор гороха составит до 5 тыс. тонн, а стручковой фасоли — до 8 тыс. тонн в год.

Новый комплекс будет готовить бобовые для использования в замороженных овощных смесях и готовых блюдах.

Продукция комплекса будет поставляться также другим пищевым предприятиям России и на экспорт.

Помимо бобовых, предприятие в Плавском районе производит более 300 наименований свежей и замороженной растениеводческой продукции.