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В Туле пройдет ярмарка вакансий для студентов
Фото Центра занятости Тульской области

В Туле пройдет ярмарка вакансий для студентов

Ребятам предложат более 150 вакантных мест.

Центр занятости населения приглашает студентов принять участие в ярмарке трудоустройства. Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства.

Работодатели готовы предложить порядка 150 вакантных рабочих мест для соискателей-студентов с разным опытом работы и квалификацией, а также для студентов без опыта работы.

Среди вакансий:

  • специалист отдела информационного обслуживания,
  • комплектовщик,
  • менеджер по продажам,
  • сборщик,
  • грузчик,
  • упаковщик,
  • диспетчер,
  • контроллер службы технического контроля,
  • инженер-технолог,
  • специалист отдела телемаркетинга,
  • менеджер,
  • рабочий зеленого хозяйства,
  • контролер,
  • почтальон,
  • сортировщик,
  • диспетчер участка оперативно-технологического управления основной сетью.

В программе открытого отбора предприятия: 

  • Россельхозбанк, 
  • ООО «РП-Групп»,
  • Сбербанк,
  • Контактный центр министерства здравоохранения ТО,
  • «Комкор»,
  • Почта России,
  • Тула-Бетон, 
  • Сервисный центр города Тулы,
  • Тульское обособленное подразделение «НВБС».

Открытый отбор состоится 28 сентября с 15.00 до 17.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

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