  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В глухой деревне под Тулой неходячей девушке с редким заболеванием оформили рабочую группу инвалидности - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В глухой деревне под Тулой неходячей девушке с редким заболеванием оформили рабочую группу инвалидности

В глухой деревне под Тулой неходячей девушке с редким заболеванием оформили рабочую группу инвалидности

Лера всю жизнь борется с синдромом Луи-Бар. Поговорили с ней и ее мамой о тяжёлой болезни и шансах на выздоровление.

Жизнь в Старом Болоте

Лера неохотно отрывается от телефона и ставит игру на паузу — Том и Джерри застывают рядом с конвейером, на который нужно аккуратно переместить различные предметы. Усталым голосом девушка объясняет тонкости и премудрости виртуальной забавы, параллельно пытаясь поправить прическу: фотограф попросил её попозировать для снимка.

— Я не могу ходить сама, но мне помогает мамочка. Так было не всегда — это из-за моей болезни стало плохо. Врачи помогают мне, они хорошие. О чём я мечтаю? Мне не о чем мечтать, — с трудом выговаривая слова, девушка снова возвращается к игре, мигом забывая о присутствии журналиста.

лераа.jpg

Вся жизнь Леры вертится вокруг терапии. В раннем детстве у девочки диагностировали синдром Луи-Бар — редкое наследственное заболевание, при котором нарушается координация и согласованность движений, преждевременно стареет кожа, седеют волосы, а также повышается риск некоторых онкологических заболеваний. Болезнь встречается у 1 из 90 000 новорождённых. Как правило, его диагностируют у детей в возрасте 1-3 лет. Рассказывает мама Леры — 38-летняя Екатерина:

Екатерина Шарина

— У нас с рождения первичный иммунодефицит — точный диагноз поставили в год и восемь месяцев. Заметили, что Лера плохо ходит, — её шатает из стороны в сторону. Нас отправляли на лечение в Москву, и врачи сразу же сказали, что девочка не сможет выздороветь. Мы не знаем, как себя поведёт болезнь и что с дочкой будет завтра.

Лекарства от болезни нет

Несколько лет девочке вкалывали иммуноглобулин октагам, но в один из приёмов лечащий врач поставил перед фактом: октагама нет в наличии, и нужно переходить на обычный иммуноглобулин. 

— Я знала, что менять препарат будет смертельно опасно, но другого выхода просто не было. Рискнули и стали ждать реакции организма. Слава богу, все прошло нормально, и мы уже 10 лет принимаем лекарство. В последнее время вирусные заболевания обходят Леру стороной. Думаю, этому способствует в том числе и тот факт, что мы на весну-лето переезжаем в деревню из города, — рассуждает Екатерина.

IMG_3605.JPG

Причина возникновения синдрома Луи-Бар — мутации в гене АТМ, который несёт информацию о белке, распознающем повреждения ДНК и участвующем в процессе их исправления. Благодаря поддержке иммуноглобулина иммунная система Леры справляется с инфекциями, но по части неврологии заболевание развивается стремительными темпами.

— Сейчас она практически не ходит, быстро устаёт, стала плохо разговаривать. Мышцы слабеют — она не может удержать ручку или, допустим, ложку. Что говорят врачи? А что они могут сказать… Не существует лекарств, которые могли бы ей помочь.

Если заболевание продолжит прогрессировать, то совсем скоро мой ребенок сляжет — двигаться будут только глаза, — делится мама Леры.

лера.jpg

По словам врачей, продолжительность жизни детей с синдромом Луи-Бар в худшем случае составляет не больше 20 лет. В апреле этого года Лере исполнилось 18. Кстати, несмотря на тяжёлую болезнь, девочка, находящаяся на домашнем обучении, получила основное общее образование.

— Еще пару лет — и два её брата тоже закончат девять классов, и мы окончательно переедем в Старое Болото (деревня, в которой они сейчас живут. — Прим. авт.). Мальчишки тоже на домашнем обучении: у них ДЦП. Оба родились недоношенными, но врачи сумели их выходить. В Белёве детям делать нечего, а тут им воля вольная — собаки, кошки, свежий воздух опять же, — говорит Екатерина.

photo_2023-09-22_15-08-43.jpg

Инвалидность без осмотра

Сразу после дня рождения Лера получила третью рабочую группу инвалидности и «щедрую» пенсию — 7200 рублей. По словам Екатерины, медико-социальную экспертизу её дочери провели весьма неординарно — прислали справку на почту, даже не осмотрев девушку (Myslo отправил в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области» Минтруда России запрос с просьбой прокомментировать эту ситуацию).

— Мы недавно ездили в Москву на реабилитацию, так там у врачей волосы дыбом встали! Как так? Лежачему ребёнку дают рабочую группу? Мы будем оспаривать это решение, конечно, но такое отношение говорит о многом, не правда ли? — возмущается Екатерина.

Пенсия, положенная братьям Леры, намного выше — около 30 000 рублей на ребёнка. Именно благодаря этим выплатам их семья не опускается за черту бедности. Сама Екатерина трудится разнорабочей, а её сожитель (родной отец детей умер несколько лет назад) своими руками шаг за шагом отстраивает дом.

— Дети не дают мне унывать. Мы поддерживаем друг друга. Стараемся не обращать внимания на болезни и жить полноценной жизнью. Как нормальные люди. Жалеть себя нам некогда, да и не хочется.

лера с братьями.jpg

 

Британское общество иммунологии отмечает, что в мире насчитывается около 6 миллионов людей с этим заболеванием, однако точное количество больных с первичным иммунодефицитом установить невозможно — порядка 70-90% из них остаются недиагностированными. В России один из 500 россиян рождается с первичным иммунодефицитом. В российском регистре Национальной ассоциации экспертов в области ПИД состоит 3017 пациентов.

— Первичные иммунодефициты — это неоднородная группа редких, преимущественно наследственных заболеваний, характеризующихся нарушением работы одного или нескольких компонентов иммунной системы. Большинство первичных иммунодефицитов ассоциированы с генетическими нарушениями. Дефектные гены передаются по наследству ребенку от одного или обоих родителей. На данный момент известно более 350 первичных иммунодефицитов, — рассказали Myslo в региональном минздраве. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:27 +3
Другие статьи по темам
Прочее
синдром Луи-БарТульская областьБелеврепортажинвалидностьрегиональный минздрав

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка вырастила на огороде огромную свеклу
Тулячка вырастила на огороде огромную свеклу
В Тульской области начнет вещание радио «Орфей»
В Тульской области начнет вещание радио «Орфей»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.