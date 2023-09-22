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Варварское благоустройство в центре Тулы: подрядчика оштрафуют
Фото предоставлено читателем

Варварское благоустройство в центре Тулы: подрядчика оштрафуют

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с повреждением корней деревьев при прокладке велохайвея:

«На участке от ул. Волнянского до ул. Н. Руднева проводятся мероприятия по изменению положения велодорожки. Данный перенос связан с тем, что в текущем месте прохождения велоинфраструктуры проходят инженерные коммуникации (сети теплоснабжения). 

В связи с тем, что в процессе производства работ возникают сложности в техническом плане, в отдельных места схема прохождения велодорожки корректируется локально.

Это не связано с обязанностью подрядной организации проводить согласование трассировки веломаршрута с собственниками инженерных коммуникаций. В связи с неправильным обращением с зелёными насаждениями к подрядчику будут применены штрафные санкции».

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