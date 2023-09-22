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Тульские приставы и силовики задержали больше 40 человек, находящихся в розыске
Фото Артема Жильцова

Тульские приставы и силовики задержали больше 40 человек, находящихся в розыске

На протяжении двух дней в регионе проходило межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие.

В нём приняли участие представители службы судебных приставов, полицейские и сотрудники регионального Управления ФСИН России.

Особое внимание уделялось поиску и задержанию лиц, уклоняющихся от исполнения наказания, скрывшихся от органов дознания, следствия, суда и органов принудительного исполнения.

Были обнаружены и задержаны 42 гражданина, среди которых были фигуранты, осужденные за грабёж, уклонение от отбывания наказания, а также преступники, судимые за повторную пьяную езду, кражи и неуплату алиментов.

Фотограф:
сегодня, в 20:52 0
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