Тульские приставы и силовики задержали больше 40 человек, находящихся в розыске

Фото Артема Жильцова

На протяжении двух дней в регионе проходило межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие.

В нём приняли участие представители службы судебных приставов, полицейские и сотрудники регионального Управления ФСИН России.

Особое внимание уделялось поиску и задержанию лиц, уклоняющихся от исполнения наказания, скрывшихся от органов дознания, следствия, суда и органов принудительного исполнения.

Были обнаружены и задержаны 42 гражданина, среди которых были фигуранты, осужденные за грабёж, уклонение от отбывания наказания, а также преступники, судимые за повторную пьяную езду, кражи и неуплату алиментов.