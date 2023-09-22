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Туляков приглашают поучаствовать в акции «Диктант здоровья»

Туляков приглашают поучаствовать в акции «Диктант здоровья»

Она пройдёт в рамках информационно-просветительского проекта «Санпросвет» с 25 по 30 сентября.

Около 300 школьников в 10 регионах России ответят на вопросы диктанта в прямом эфире. Вопросы диктанта в видеозаписи прочтет певец, амбассадор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Родион Газманов.

Проверить свои знания смогут все желающие, пройдя тестирование с 25 по 30 сентября по этой ссылке.

Участникам акции предстоит ответить на 34 вопроса по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровому питанию.

Для каждого вопроса предлагается несколько вариантов ответа – нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами Роспотребнадзора.

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