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Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем воинской славы России

Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем воинской славы России

Тульская область вместе со всей страной отмечает 643-ю годовщину Куликовской битвы.

Губернатор Алексей Дюмин:

— Уважаемые жители Тульской области! Сегодня Тульская область вместе со всей страной отмечает 643-ю годовщину Куликовской битвы.

Это одна из важнейших дат в истории России. Победа объединенного русского войска под началом князя Дмитрия Донского на Куликовом поле заложила основу становления русской государственности.

Мы гордимся тем, что это историческое событие, определившее судьбу Руси на много веков вперед, произошло именно на тульской земле.

Доблесть, которую проявили русские воины более шести столетий назад, до сих пор остается одним из ярчайших примеров искренней любви к Родине.

Сегодня, как и во все времена, туляки по-прежнему свято хранят верность воинским традициям предков, с честью отстаивают интересы Отечества, мужественно защищают свой народ.

Уверен, так будет всегда. С праздником!

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сегодня, в 09:02 −5
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