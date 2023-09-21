Тульские поисковики нашли под Курском останки красноармейцев и американский танк

Фото: vk.com/iskateltula.

Работы проводились совместно с волонтёрами из Мценска и Москвы.

Представители поискового отряда «Наследие» из Тульской области проводили полевые работы Курской дуге. Были обнаружены останки пятерых бойцов РККА и место гибели американского танка М-3 Lii.

Кроме того, по архивным документам удалось вычислить место падения штурмовика ИЛ-2 — машина была сбита при атаке на зенитную батарею противника и упала недалеко от неё 8 июля 1943 года.

По найденным деталям установлено, что самолёт выпущен на авиазаводе № 18. Волонтёры планируют выяснить бортовой номер самолёта и найти останки пилотов.