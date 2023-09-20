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Какие дома Тулы будут обесточены 21 сентября

Какие дома Тулы будут обесточены 21 сентября

Публикуем список адресов.

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов здесь:

  • ул. Пузакова, 42, 40, 46, 48, 44, 46-а, 151-а, 133, 119, 131, 135, 30,
  • ул. Заварная, 160,
  • ул. Комсомольская, 148, 152,
  • ул. Дегтярёва, 140,
  • ул. Б. Гончары, 21, 25, 26, 26-а, 26-б, 29, 30, 39, 41-в, 60, 61, 62-а, 64, 65, 67-а, 74, 76, 76-а, 79-б, 82, 82-а, 84, 86, 87, 94, 104, 107,
  • ул. Арсенальная, 63,
  • ул. Комсомольская, 51,
  • ул. Штыковая, 204-226 (чётн.), 181-209 (нечётн.), 191-а, 195-а, 212-а, 216-а,
  • ул. Плеханова, 92, 48-б,
  • ул. Металлургов, 43-б, 43-в, 45-б, 45-а, 45-в, 45, 45 к. 6,
  • 2-й пр-д Металлургов, 6, 2, 2-а, 4, 2 к. 2, 4-а,
  • ул. Приупская, 7,
  • ул. Ложевая, 124,
  • ул. Степанова, 29-а,
  • ул. Марата, 39,
  • ул. Чапаева, 34-а, 49-а,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 12, 13, 15, 15-а, 15-б, 14, 16; ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7; ул. Трудовая, 1, 1-а, 2; ул. Гагарина, 7
  • п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.),
  • ул. Речная, 13-23 (нечётн.),
  • ул.  Железнодорожная, 1, 18-28,
  • ул. Шевченко, 63, 65,
  • ул. Кудрявцевская, 75, 81-87 (нечётн.),
  • ул. Малиновая Засека, 53-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.),
  • ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),
  • ул. Макаренко, 2-8 (чётн.), 1,
  • пер. Вахрушева, 1-5 (нечётн.), 6, 13, 13-а, 13-б,
  • ул. Вахрушева, 7, 8, 9-а, 10,
  • ул. Партизанская, 10-19, 22-32, 34-40.
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