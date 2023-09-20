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В Тулу приехали представители оборонных ведомств стран СНГ
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тулу приехали представители оборонных ведомств стран СНГ

В городе проходит 57-е заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

В нём принимают участие делегаты министерств обороны России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также представители уставных органов СНГ и оборонно-промышленного комплекса России.

Председатель Правительства Тульской области Вячеслав Федорищев отметил, что программа мероприятия разрабатывалась при участии губернатора Алексея Дюмина.

– Тула неслучайно выбрана в качестве площадки для заседания. 19 сентября в России отмечали День оружейника. Этот праздник особенно значим для оружейной столицы, которая славится высокоточным оружием, выдающимися инженерами и конструкторами, – подчеркнул он.

Заместитель председателя Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны – участников СНГ Юрий Грехов поблагодарил Алексея Дюмина за поддержку мероприятия, формат которого впервые предполагает посещение предприятий оборонно-промышленного комплекса и ознакомление с научными разработками.

– На заседании рассматривались вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны, развития военно-технического сотрудничества, поставок продукции военного назначения, проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также – научных исследований, – сказал Юрий Грехов.

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Также участники заседания возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества» и посетили ряд тульских оборонных предприятий.

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