В Туле кредиторы заплатят штраф за слишком частые звонки должнице

Фото Артёма Жильцова

В Управление ФССП России по Тульской области обратилась женщина, у которой есть долги по займам. Она пожаловалась на неправомерные действия одной из микрофинансовых организаций.

Специалисты ведомства установили, что кредиторы четыре раза за неделю звонили женщине и направили сообщение о том, что взыскатели готовы приехать к ней на дом.

Кредиторы ввели тулячку в заблуждение для оказания психологического давления. В результате на организацию был составлен административный протокол, её оштрафовали на 65 тысяч рублей.