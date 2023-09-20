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В Туле кредиторы заплатят штраф за слишком частые звонки должнице
Фото Артёма Жильцова

В Туле кредиторы заплатят штраф за слишком частые звонки должнице

Женщина пожаловалась на нарушения её прав сотрудниками микрофинансовой организации.

В Управление ФССП России по Тульской области обратилась женщина, у которой есть долги по займам. Она пожаловалась на неправомерные действия одной из микрофинансовых организаций.

Специалисты ведомства установили, что кредиторы четыре раза за неделю звонили женщине и направили сообщение о том, что взыскатели готовы приехать к ней на дом.

Кредиторы ввели тулячку в заблуждение для оказания психологического давления. В результате на организацию был составлен административный протокол, её оштрафовали на 65 тысяч рублей.

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Фотограф:
сегодня, в 08:20 +2
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