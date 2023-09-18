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В новом корпусе Тульского перинатального центра родился семитысячный малыш
Фото Алексея Пирязева

В новом корпусе Тульского перинатального центра родился семитысячный малыш

Мальчик появился на свет 12 сентября, родители назвали сына Данилой. Рост малыша 49 см, вес 2800 г.

Пополнение произошло в семье жителей Большой Тулы Елены и Павла Бычковых. Теперь у супругов трое детей и все — мальчики. 

Павел Бычков приехал на торжественную выписку жены и малыша с двумя сыновьями. Старшему Анатолию восемь лет, среднему Сергею — шесть. 

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— Мы с женой хотели третьего ребенка. И после этих наших двух прекрасных сыновей решили, что надо увеличивать свою семью. Все позволяет, почему бы и нет? (Смеется) И вот еще один сын! О том, что родится мальчик, я узнал на модной сейчас гендерной вечеринке — разбил футбольный мяч, а там — синий наполнитель. Мальчик! Лена чувствует себя хорошо и очень рада, что сегодня — выписка. С малышом тоже все хорошо. Назвали сына Данилой — красивое русское имя.

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С рождением малыша родителей поздравил главный врач перинатального центра Сергей Рыбников. Он пожелал новорожденному здоровья и подарил маме букет белых роз.

Сергей Валериевич Рыбников:

— Я поздравляю вашу семью с новым счастьем. Вашему сыну — расти богатырем и не знать невзгод, вам — радости, терпения, здоровья и успехов. С новорожденным!

Вместе со свидетельством о рождении вручили памятный серебряный знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле» и поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина.

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— Я очень счастлива! — рассказала Myslo Елена Бычкова. — Испытываю гордость, что к нам сегодня такое внимание и что мы — юбилейные. Теперь я одна и со мной четверо мужчин — я как за каменной стеной (улыбается). 

Новый корпус перинатального центра был построен по поручению Алексея Дюмина и открылся 5 марта. Каждый день из Тульского областного перинатального центра выписываются 5-10 малышей. Мальчишек по традиции рождается чуть больше.

Здесь созданы все условия для оказания помощи женщинам с осложнениями при беременности, выхаживания самых сложных малышей.

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— В новом корпусе перинатального центра уже появилось на свет 7069 детей. Из них 109 — двойни. Троен у нас пока не было. Самый маловесный ребенок, который родился в этих стенах, весил всего 570 граммов. Почти полгода малышка провела в наших стенах, благополучно выписалась, мы сопровождаем ее и сейчас совместно с участковыми педиатрами. 

Процент преждевременных родов из года в год примерно одинаковый и колеблется от 15 до 18%. 

Наше учреждение родовспоможения относится к третьему, самому высокому уровню. Отделения перинатального центра оснащены современным высококлассным оборудованием. Палаты оборудованы всем необходимым для совместного пребывания мам и малышей. 

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сегодня, в 16:43 +1
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