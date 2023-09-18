Топовую четвёрку мобильных операторов обязали сделать раздачу мобильного интернета бесплатной

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Федеральная антимонопольная служба обратилась к операторам МТС, МегаФон, билайн и Теле2 и потребовала, чтобы те отменили плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом сообщает «Интерфакс».

По многочисленным жалобам абонентов ведомство начало проверку и установило: операторы связи навязывают клиентам «невыгодные условия договора об оказании услуг связи путём установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств». Такие действия имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС выдала «большой четвёрке» требования о прекращении подобных действий. В течение месяца компании должны отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств и не возвращаться к оказанию подобных услуг. Если они не выполнят указания, ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Отметим, что антимонопольная служба начала разбираться в данном вопросе ещё в августе. ФАС направила запросы с целью установить все обстоятельства и детали, но не получила «достаточного экономического, технологического либо иного обоснования».

Как вам новость, дорогие Myslовчане? Рады вы отмене платы за раздачу интернета?