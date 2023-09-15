В тульский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились 1000 человек

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Молодой человек обратился в фонд, чтобы узнать, как получить региональную выплату по ранению. Илья – отец четверых детей, раньше работал на предприятии по изготовлению мороженого, а полгода назад заключил контракт с Минобороны.

– Ещё со времён срочной службы у нас с ребятами сложились крепкие дружеские отношения. Мы продолжаем их поддерживать до сих пор, хотя прошло уже почти 30 лет, – рассказал мужчина. – Друзья, узнав, что я решил пойти на СВО, сразу меня поддержали. Семья тоже. Дети у нас с женой уже почти выросли – старшему уже 26, младшим близнецам скоро 12. Я бы очень хотел, чтобы они гордились мною.

Прослужив несколько месяцев в зоне СВО, Илья получил ранение и после лечения он приехал в отпуск повидаться с семьей, а заодно и получить полагающиеся выплаты.

Социальный координатор фонда Эдуард Яворский проверил наличие у бойца всех необходимых документов и лично проводил его в управление социальной защиты. Уже в ближайшие дни Илья получит все положенные выплаты.