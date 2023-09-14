Молодые туляки получили гранты на 2 млн рублей

Фото Алексея Пирязева

Представители Тульской области смогли защитить перед жюри пять проектов и получить деньги на их реализацию.

Арсен Саакян займётся обустройством площадки для уличных артистов «Розетка» – ему выделено 407 тысяч рублей. Валерия Заплатникова получит 990 тысяч рублей на проект «Мобильная Единая Медиалаборатория».

Туляк Георгий Плеханов разработает программу по популяризации истории и патриотическому воспитанию «Родина любимая». Сумма гранта – 406 тысяч рублей. Мария Баташова на 126 тысяч рублей откроет «Клуб настольных игр народов мира «Ларец».

Проведение образовательного интенсива «Контакт с добром», разработанного Анастасией Минаевой, обойдётся в 75000 рублей.