Как устроен новый коттеджный поселок для медработников в Туле: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева

Современные коттеджи для медицинских работников — уникальная мера для привлечения кадров в регион, разработанная по поручению губернатора.

— Для привлечения высококвалифицированных специалистов в ведущие медучреждения региона — перинатальный центр и онкоцентр, который начнет работу в этом году, — внедрена уникальная мера поддержки. Мы предоставляем им индивидуальные коттеджи. Поселок на 25 домов построен на средства регионального бюджета, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Коттеджи предоставляются врачам областного онкодиспансера и других крупных медучреждений, имеющим научные степени в области медицины и стаж работы по специальности не менее 10 лет. Отработав в регионе еще 10 лет, врачи смогут оформить коттедж в собственность.

— 25 коттеджей приняли в эксплуатацию. Уже 6 специалистов заселились в дома, до конца года заселятся еще 4 специалиста, — рассказал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

Коттеджный поселок находится вблизи нового онкоцентра. Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что в диспансере завершены основные строительно-монтажные работы.

— Заканчивается подключение оборудования, завершается расстановка мебели и благоустройство территории. Новый онкоцентр сдадут в эксплуатацию в октябре.

Алексей Дюмин обсудил с главой администрации Тулы Ильей Беспаловым транспортную доступность коттеджного поселка и нового онкоцентра.

— Сейчас ходят несколько автобусных маршрутов: № 2 и 4. Они пользуются спросом среди жителей поселка Михалково. По мере необходимости, если потребуется, мы будем анализировать и ставить дополнительные единицы транспорта. Рядом с онкоцентром идет установка остановочного павильона, он будет готов к открытию диспансера. Также установим светофор и обустроим пешеходный переход.

Как отметил Михаил Малишевский, штат нового онкоцентра полностью укомплектован. Там будут работать 245 врачей и 400 медработников среднего звена, в том числе 73 врача из других регионов, которых привлекла кадровая служба минздрава Тульской области.

Алексей Дюмин пообщался с врачами, получившими жилье в поселке, и осмотрел коттедж заместителя главврача областного онкодиспансера Мурата Мукова. Он вместе с супругой переехал в Тульскую область из Москвы.

Врачи поблагодарили губернатора за возможность работать в современных медучреждениях и предоставленные меры поддержки.

Уже несколько лет в Тульской области ведется большая системная поддержка по привлечению медицинского персонала. Для этого действуют федеральные и региональные меры поддержки. Среди последних — увеличение «подъемных» для врачей наиболее востребованных профессий до 1 млн рублей.

Кроме того, в этом году было установлено 60 ФАПов. Одна из мер поддержки фельдшерам в фельдшерско-акушерских пунктах — предоставление служебных квартир.