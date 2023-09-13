Тульские оборонщики повышают квалификацию

Фото пресс-службы правительства Тульской области

13 сентября стартовало обучение по программе повышения квалификации «Разработка электронных устройств на базе программируемых логических интегральных систем (ПЛИС)» для сотрудников оборонных предприятий региона

Программа разработана Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого — участником НОЦ «ТулаТЕХ». Благодаря ей наши оборонщики смогут углубленно изучить структуру современных ПЛИС, а также методы проектирования радиотехнических систем с их использованием.

— Это уникальный курс, поскольку в разработке и реализации программ принимают участие не только преподаватели университета, но и специалисты, непосредственно работающие с передовыми инженерными технологиями, — сказал генеральный директор НОЦ «ТулаТЕХ» Евгений Григорьев.

Он также добавил, что выбор образовательных программ для повышения квалификации предприятий — участников НОЦ «ТулаТЕХ» осуществляется с учетом их потребностей, а также на основе приоритетов программы деятельности центра по реализации технологических проектов.

С 2021 года на базе АНО «НОЦ ТулаТЕХ» ведёт свою работу центр развития научно-образовательных компетенций. Он обеспечивает обмен опытом в сфере подготовки и переподготовки руководителей научных и научно-технических проектов и лабораторий. В 2022 году в центре прошли обучение 656 работников организаций — участников НОЦ по 34 программам повышения квалификации. В 2023 году в центре планируется реализовать 40 программ дополнительного профессионального образования и обучить более 900 человек.