В Тульской области расширили онлайн-услуги для такси

Владельцы такси смогут контролировать свой бизнес просто и быстро на Госуслугах.

С помощью портала физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также их представители могут:

Если разрешение было получено до 1 сентября 2023 года, то включение в реестр перевозчиков легковым такси происходит автоматически, повторно оформлять его не требуется.

Подробности о том, как получить услугу и какие документы для этого необходимы, размещены на портале.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, повышение доступности и увеличение числа госуслуг, доступных онлайн, — одна из задач национального проекта «Цифровая экономика».