  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области расширили онлайн-услуги для такси - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области расширили онлайн-услуги для такси

В Тульской области расширили онлайн-услуги для такси

Владельцы такси смогут контролировать свой бизнес просто и быстро на Госуслугах.

С помощью портала физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также их представители могут:

Если разрешение было получено до 1 сентября 2023 года, то включение в реестр перевозчиков легковым такси происходит автоматически, повторно оформлять его не требуется.

Подробности о том, как получить услугу и какие документы для этого необходимы, размещены на портале.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, повышение доступности и увеличение числа госуслуг, доступных онлайн, — одна из задач национального проекта «Цифровая экономика».

сегодня, в 12:01 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
такси

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Врач расскажет тулякам о причинах и профилактике избыточного веса у ребенка
Врач расскажет тулякам о причинах и профилактике избыточного веса у ребенка
Химик-технолог может заработать от 300 тыс. рублей в Тульской области
Химик-технолог может заработать от 300 тыс. рублей в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.