  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Тургеневской водителю Mercedes-Benz намекнули, что он едет «против шерсти» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Тургеневской водителю Mercedes-Benz намекнули, что он едет «против шерсти»

На ул. Тургеневской водителю Mercedes-Benz намекнули, что он едет «против шерсти»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Кирилл П. прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на ул. Тургеневской в Туле. На записи видно, как водитель Mercedes-Benz A-класса почему-то поехал «против шерсти». Но автор записи намекнул ему, что тот нарушает Правила дорожного движения.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 962 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель чудом увернулся от нарушителя на грузовой ГАЗели
Дежурная часть
В Туле водитель чудом увернулся от нарушителя на грузовой ГАЗели
вчера, в 14:30, 11 949 -3
Госавтоинспекция нашла водителя-иностранца, который устроил ДТП и скрылся
Дежурная часть
Госавтоинспекция нашла водителя-иностранца, который устроил ДТП и скрылся
вчера, в 13:42, 11 1795 2
В Туле водитель троллейбуса высадил пассажиров на проезжую часть
Дежурная часть
В Туле водитель троллейбуса высадил пассажиров на проезжую часть
11 сентября, в 21:21, 13 1947 2
На трассе под Тулой два водителя рискнули ради спешки
Дежурная часть
На трассе под Тулой два водителя рискнули ради спешки
11 сентября, в 15:33, 12 2083 -2
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 16:54 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Работа по наводке: в Туле задержали мужчин, укравших из припаркованной машины почти 2 млн рублей
Работа по наводке: в Туле задержали мужчин, укравших из припаркованной машины почти 2 млн рублей
«Даже косилку заправить нечем»: из-за дефицита топлива в тульском поселке три дня не работает единственная заправка
«Даже косилку заправить нечем»: из-за дефицита топлива в тульском поселке три дня не работает единственная заправка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.