  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На нескольких улицах в центре Тулы запретят останавливаться и парковаться - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На нескольких улицах в центре Тулы запретят останавливаться и парковаться
Фото Алексея Пирязева

На нескольких улицах в центре Тулы запретят останавливаться и парковаться

Ограничения введут на месяц.

В период ремонта дороги на центральных улицах запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Ограничения коснутся ул. Ползунова, ул. Ленина, ул. Гоголевской, ул. Сойфера и Центрального переулка. Так, там запретят останавливаться и парковаться уже с завтрашнего дня, 14 сентября. Откроют улицы через месяц — 14 октября.

— Автомобилистов просят учитывать данную информацию при осуществлении поездок по городу, — резюмировали в администрации города.

https://img.myslo.ru/Contents/f8/24/0fdf-cc9d-462e-962b-fe6c41e6710b/d87c46db-8df9-4c63-8ea7-2a4b4c00a1ca.jpg

https://img.myslo.ru/Contents/f8/24/0fdf-cc9d-462e-962b-fe6c41e6710b/f0d14c18-cf36-4929-9c1c-7717c2dfbdf2.jpg

https://img.myslo.ru/Contents/f8/24/0fdf-cc9d-462e-962b-fe6c41e6710b/14beb4d6-e38d-4b2e-bbeb-eea0dd85e00b.jpg

3.jpg

2.jpg

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор:
сегодня, в 16:23 0
Другие статьи по темам
Событие
перекрытие движения
Место
ТулаПолзуноваЛенинаГоголевскаяСойфераЦентральный переулок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Даже косилку заправить нечем»: из-за дефицита топлива в тульском поселке три дня не работает единственная заправка
«Даже косилку заправить нечем»: из-за дефицита топлива в тульском поселке три дня не работает единственная заправка
В Ясногорском районе автоледи врезалась в дерево
В Ясногорском районе автоледи врезалась в дерево
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.