На нескольких улицах в центре Тулы запретят останавливаться и парковаться

Фото Алексея Пирязева

В период ремонта дороги на центральных улицах запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Ограничения коснутся ул. Ползунова, ул. Ленина, ул. Гоголевской, ул. Сойфера и Центрального переулка. Так, там запретят останавливаться и парковаться уже с завтрашнего дня, 14 сентября. Откроют улицы через месяц — 14 октября.

— Автомобилистов просят учитывать данную информацию при осуществлении поездок по городу, — резюмировали в администрации города.