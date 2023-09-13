Не платить за бесплатное: эксперты ОМС развенчали мифы о платной медпомощи

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В СМИ начали появляться некорректные трактовки соответствующего Постановления правительства со стороны юристов.

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», — выразил позицию ведомства помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Такого же мнения придерживаются и юристы, работающие в системе ОМС и хорошо понимающие особенности правового регулирования сферы здравоохранения. Почему новое Постановление не приведет к тому, что россиянам придется платить за медицинскую помощь, которая ранее была бесплатной, разъяснили эксперты системы ОМС.

Меняет ли Постановление виды и объемы медицинской помощи, которые оказываются россиянам бесплатно?

Новые Правила никаким образом не меняют базовые нормативно-правовые акты, регулирующие оказание бесплатной медицинской помощи гражданам России в системе ОМС. Подробные описания видов, условий и порядков оказания бесплатной медпомощи устанавливаются в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи, которая ежегодно утверждается Правительством и действует на всей территории страны. В этом документе указаны подробные нормативы: какое лечение того или иного заболевания оплачивает государство и при каких условиях.

«Принципиально важный момент — Правила не меняют нормативное регулирование бесплатной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий. Это означает, что медицинская помощь для россиян, как и прежде, — бесплатна в системе ОМС», — подчеркивает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.

Утвержденные Правила направлены исключительно на упорядочение предоставления платных медицинских услуг в системе здравоохранения РФ. Они определяют, в каких случаях медицинская организация вправе предложить пациенту оплатить медицинскую помощь.

«До вступления новых Правил существовали нормы, устанавливающие право на предоставление платных медицинских услуг. Теперь определен порядок их предоставления, конкретизированы основания, действия медицинского персонала, требования к условиям Договора и другие организационные действия», — подчеркивает эксперт.

Важный момент новых Правил — платная медицинская помощь в системе ОМС оказывается только в случае выполнения медицинской организацией всех требований Программы государственных гарантий и территориальных программ госгарантий. Эта норма изложена п.7. II Радела Правил: «Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках программы и территориальной программы».

«Это очень важное требование, устанавливающее приоритеты в деятельности медицинских организаций, которые работают на территории субъекта РФ по программам госгарантий», — подчеркивает Пушков.

Будут ли россияне платить за неотложную медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, если их жизни ничего не угрожает?

Никаких оснований для самостоятельной оплаты пациентом неотложной медицинской помощи в Постановлении нет. В соответствии с Программой государственных гарантий, она оказывается россиянам бесплатно и предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

«Она входит в базовую программу ОМС. Пациенты, как и прежде, имеют полное право обратиться за неотложной медицинской помощью — например, в случае обострения хронического заболевания (это в том числе и ОРВИ при повышенной температуре тела, колебания артериального давления, при которых может появляться головная боль или головокружение), при острой зубной боли, ушибах, простудных заболеваниях и других», — подчеркивает член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

Нужно ли платить за госпитализацию и обследования пациенту, если они не назначены врачом?

Да, нужно. Новые Правила фиксируют существующие ранее нормы оказания медицинской помощи. При оказании медпомощи по Программе государственных гарантий в основе выбора лечебно-диагностической тактики лежат требования Порядков и стандартов оказания медицинской помощи при том или ином заболевании. Порядок получения медицинской помощи в системе ОМС регламентирован, в том числе и медицинскими показаниями.

«Например, сдать анализы, пройти инструментальные, диагностические обследования, получить медицинскую помощь узкого специалиста в поликлинике пациент может по направлению врача. Если такого направления нет, то все виды диагностических и лечебных процедур, осуществленных исключительно по личной инициативе при отсутствии медицинских показаний, оплачиваются из личных средств пациента», — подчеркивает Пушков.

В практике также встречаются ситуации, когда, например, пациент при нахождении в условиях стационара хочет пройти дополнительные обследования, которые не связаны с основным поводом к госпитализации как по основной, так и сопутствующей патологии. Например, госпитализация пациента осуществлена в многопрофильное учреждение и связана с оказанием помощи по травматологии. На базе учреждения есть современное отделение ультрзвуковой диагностики, и такой пациент хочет выполнить УЗИ органов брюшной полости, имея в анамнезе хронический панкреатит, который в период госпитализации не имеет клинических проявлений, т. е. находится вне обострения. Такое обследование — это плановое амбулаторное наблюдение пациента у врача-терапевта или гастроэнтеролога, которое он может получить в поликлинике бесплатно.

«В таких случаях предложение от медицинской организации пройти обследование на платной основе совершенно обоснованно. Но, если в той же самой ситуации в условиях стационара возникли медицинские показания для проведения УЗИ органов брюшной, т. е. наблюдаются клинические проявления острого панкреатита, то комплекс диагностических исследований для определения показаний для назначения терапии, дальнейшей тактики ведения пациента, а возможно, и его перевода в профильное отделение медицинской организации, должен быть выполнен бесплатно, т. к. имеет соответствующие медицинские показания. Такая помощь имеет все признаки неотложной помощи и в случае бездействия может привести к экстренной ситуации, что недопустимо!» — говорит эксперт.

Эксперты ОМС также напоминают о порядке плановой госпитализации. Для того чтобы получить плановую медицинскую помощь в больнице, нужно направление врача, которое определяет необходимость такой госпитализации. И выбор медицинской организации для лечения также определяется направлением. Лечащий врач обязан проинформировать пациента обо всех медицинских организациях, оказывающих необходимую помощь и участвующих в территориальной программе ОМС.

Отказать в направлении в выбранную пациентом медицинскую организацию при соблюдении указанных условий врач не имеет права.

И если в вашем регионе необходимая медицинская помощь не оказывается, нет нужных специалистов или оборудования, то врач обязан выдать направление на госпитализацию в медицинскую организацию другого региона.

«Другими словами, в случае наличия медицинских показаний к госпитализации и направления пациенту не могут отказать в бесплатном лечении и предложить заключить договор на платное медицинское обслуживание. Если же медицинских показаний нет, и пациент, например, хочет госпитализироваться для проведения обследований в больнице, тогда может встать вопрос о платных медуслугах. В других случаях — нет, помощь должна быть оказана бесплатно», — комментирует Пушков.

Нужно ли платить пациенту за назначение лекарств, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также тех, которые не были закуплены стационаром за счет бюджета?

Новые Правила определяют случаи, когда это возможно. Лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом в период нахождения в стационаре, бесплатны для пациента. Документы, регламентирующие оказание медпомощи, содержат их рекомендованный перечень при терапии того или иного заболевания. При выборе и смене лекарственного препарата также основополагающую роль играют медицинские показания.

«Это необходимость замены определенного лекарственного препарата, вызванная его непереносимостью, например аллергией или побочными реакциями. Замена осуществляется вынужденно, по медицинским показаниям. В таком случае решение о включении в комплексную терапию и закупку лекарственных препаратов для стационарного лечения, которые должны применяться в соответствии с требованиями Порядков и стандартов оказания медицинской помощи при таких заболеваниях и не входят в перечень ЖНВЛП, принимает врачебно-консультативная комиссия медицинской организации. Новые лекарства предоставляются бесплатно», — отмечает Старченко.

В Правилах регламентируются случаи, когда пациенту могут предложить оплатить лекарственный препарат, в документе отражена возможность приобретения препаратов в условиях стационарного лечения на основе платных услуг.

«Препараты, которые не входят в перечень ЖНВЛП, могут предложить приобрести пациенту за счет собственных средств, особенно в тех случаях, когда он настаивает на тех или иных торговых марках. Подчеркиваю, именно торговых марках. Часто бывает так, что, например, из сети интернет или других источников пациент может получить информацию о возможном использовании других медикаментов. В таком случае возможно применение не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинская организация может предложить их на платной основе», — комментирует Пушков.

Такие же нормы действуют и в отношении назначения медицинских изделий и лечебного питания.

Нужно ли пациенту оплачивать индивидуальное медицинское наблюдение, если для этого нет показаний?

Эта услуга платная для пациента. Если, находясь в стационаре, пациент по своему желанию хочет установить индивидуальный пост медицинского наблюдения, то это входит в возможности платной медицины, которая обеспечивает больший комфорт для пациентов.

«Это означает, что в таких случаях медицинское наблюдение становится сервисной услугой, которую может оказывать медицинское учреждение, по аналогии с одноместными палатами комфортного пребывания, оборудованными телевизорами и т. д.», — подчеркивает Пушков.

Вместе с тем пациенту нужно знать, что при наличии медицинских показаний услуга индивидуального поста медицинского наблюдения должна быть предоставлена бесплатно.

Нужно ли платить пациенту, если при получении медицинской помощи он хочет сохранить анонимность?

Да, в этом случае медицинская помощь для пациента будет платной. Пациент, полностью отдавая себе отчет о своих действиях, исключает возможность оплаты оказанной ему медицинской помощи по установленным правилам, действующим в системе ОМС.

Что делать, если права на получение бесплатной медицинской помощи нарушаются?

Практика показывает, что, к сожалению, медицинские организации могут использовать отдельные нормы, не принимая во внимание всю совокупность норм и требований правовой базы, сопровождающей оказание бесплатной медицинской помощи в системе ОМС, а пациенту во всех нюансах разобраться крайне сложно.

«Поэтому каждый застрахованный, который хотел бы тратить на защиту своих прав в системе ОМС как можно меньше времени и быть максимально обеспечен правовой защитой, должен просто знать номер телефона своей страховой компании, чей полис ОМС находится у него на руках. Консультации специалистов страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС, всегда бесплатны и компетентны», — говорит Пушков.

Для клиентов «Капитал МС», проживающих в г.Туле и Тульской области, работает единый контакт-центр, тел.: 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный), 8(4872)55-53-92 (с 8:30 до 17:30).

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