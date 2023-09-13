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«Это преступление!» – туляки пожаловались на вырубку деревьев на ул. Братьев Жабровых
Фото из личного архива читательницы

«Это преступление!» – туляки пожаловались на вырубку деревьев на ул. Братьев Жабровых

Читатели портала возмущены тем, что лишаются «зелёных лёгких» под своими окнами.

В редакцию Myslo поступила жалоба на вырубку деревьев по ул. Братьев Жабровых напротив дома № 7.

«Деревья — это зелёные лёгкие. Это знает каждый нормальный человек. Безобразная вырубка — это преступление. Под нашими окнами оживлённая улица, пыль, а деревья — это наше спасение в плане экологии. Совсем не хочется жить в каменных джунглях. Прошу привлечь внимание руководителей администрации города. Было бы хорошо запретить такую вырубку деревьев и судьбу каждого дерева согласовывать с экологами. Я уж не говорю об эстетической составляющей такого действа!» — обратилась читательница.

За комментарием по вырубке деревьев Myslo обратился в администрацию города.

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Автор:
сегодня, в 10:55 +2
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