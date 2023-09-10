В Туле наградили победителей фотовыставки «Тула молодая»

Фотовыставка «Тула молодая» проходит в оружейной столице уже в четырнадцатый раз. Свое название выставка взяла от организаторов — Молодежного парламента при Тульской областной Думе, никаких ограничений по возрасту у участников не было. Поделиться сделанными кадрами любой желающий мог в шести номинациях: «Лица города», «Тульские сюжеты», «В объективе — дети», «Зоокадры», «Семья» и «Тульские пейзажи».

На выставку работы представили как профессиональные и известные в городе фотографы, так и любители. Весь день выставка располагалась на Казанской набережной и привлекала тысячи взглядов туляков и туристов.

Наталья Тимина:

— Мы приехали в Тулу из Орловской области. Нам выставка особенно интересна. Мы любим город, а фото отражают его во всей красе. На снимках можно увидеть места, которые мы пока не изучили, понять настроение, почувствовать атмосферу. Очень интересно!

Анастасия Чернышова:

— Идея классная! Осталась в восторге от зоокадров и семейных фото. Взгляд фотографа всегда показывает привычные вещи с непривычной стороны. Нравится, что есть и любительские фото, они всегда настоящие. Нам понравилось!

Посмотреть работы пришли и депутаты Тульской областной Думы.

Галина Алешина, депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, председатель комитета по экономической политике и финансам:

— Я прихожу на выставку каждый год, и всегда она замечательная! Считаю, что это большой и важный подарок городу и области от Молодежного парламента и всех фотографов-участников. Номинации отражают русскую душу и традиции: это и семья, и пейзажи, которые показывают красоты. На выставке можно совершить путешествие по Тульскому краю, увидеть места, в которых никогда не был, и запланировать туда поездку. Ну и отдельное место у всех в сердце, конечно, занимают фото с животными, наши пушистые друзья всегда привлекают внимание.

Мне хочется, чтобы выставку смотрели как можно больше людей, и как можно больше фотографов присоединялись к участию. Не обязательно быть профессионалом: мы все сейчас фотографируем что-то на телефон. Многие сделанные вами кадры могут быть интересны другим. Честно говоря, я и сама уже задумываюсь о том, чтобы присоединиться к выставке в следующем году.

Илья Киндеев, депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, заместитель председателя комитета по социальной политике:

— Я очень люблю эту выставку, потому что она отражает жизнь туляков, показывает их эмоции. Сейчас фотография — это средство выражения, которое не подразумевает под собой особых навыков. Ты можешь делать фото плохо или хорошо, но главное, что оно передаст твое настроение.

Снимки — зеркало людей, живущих в Туле и любящих этот город. Я благодарен им за то, что они поделились своими чувствами и видением мира. С праздником всех, любите Тулу так, как люблю ее я!

Елена Гребнева, депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, председатель комитета по социальной политике:

— В этом году фотовыставка «Тула молодая» раздвигает грозные облака и позволяет проникнуть большему числу солнечных лучей на Казанскую набережную. Я посмотрела абсолютно все работы. Выбирать лучшие было очень сложно, особенно, если на снимках животные или дети, потому что все они без исключения самые красивые и обаятельные. Фаворитом для меня стало фото в номинации «Лица города», на которой танцует Николай Иванович Кульпов. У него замечательная улыбка!

Я раскрою секрет: в этом году я впервые сама направила фотографии для участия в выставке. У нас есть договоренность с организаторами, что даже если мои фото наберут много баллов, призовое место мне не дадут. Я показала работы не ради приза, а потому что мне очень хотелось поделиться кадрами из моей родной деревни.

Не смогла обойти стороной и номинацию «Зоокадры», там я представила снимок аиста, который живет в деревне с апреля по август, и фото моих котов, которые пришли к нам домой с разницей в один год и стали настоящими друзьями.

В номинации «В объективе — дети» первое место заняла Ольга Серова, второе — Екатерина Вуколова, третье поделили — Юлия Аушева и Маргарита Васильева.

В номинации «Семья», соответственно: Илья Страчков, Валерия Скромова и Елена Фролова.

Лидер номинации «Лица города» — фотограф Myslo Алексей Пирязев, второе и третье место заняли Любовь Бузыкина и Дмитрий Горбунов.

Лучшие «Тульские сюжеты», по мнению проголосовавших посетителей выставки, сняли Полина Литвинова, Кирилл Каштанов и Светлана Быкова, а «Зоокадры» — Алла Горбунова, Любовь Матвеева и Николай Сапожников.

Лидерами номинации «Тульские пейзажи» стали Алексей Горохов, Анастасия Рогова и Дмитрий Сундеев.

Мы поговорили с победителями.

Фотограф Myslo Алексей Пирязев участвовал в этой выставке впервые. Он представил работу в номинации «Лица города». На снимке изображен ветеран Николай Иванович Кульпов, который кружится в танце в Центральном парке.

— Этот кадр был сделан 9 Мая несколько лет назад. Я выбрал это фото, потому что оно настоящее — репортажное, на котором никто не позирует, и люди на нем прекрасны и замечательны. Это фотография про мир, добро и все самое лучшее.

Я считаю, проведение такой выставки — хорошая идея. Чем больше будет выставок, тем больше людей будет задействовано, будет больше фотографий. И вообще, распечатанные фото смотрятся совсем не так, как в смартфонах и компьютерах. Я иногда печатаю фото, потому что думаю, что так они проживут дольше. В электронном формате фотографии не найдешь, да и пересматривать не будешь, а напечатанное фото можно потрогать и повесить.

В удачной фотографии должна быть интересная композиция, сюжет, многоплановость, а еще ее должно быть интересно разглядывать. Сделать такую может каждый! Мобильная фотография сейчас и 10 лет назад — разные вещи. Кадры, сделанные на смартфон, не сильно отличаются от тех, что сняты на профессиональную технику.

Если хотите делать красивые фото, начните! Для этого нужно только желание, потому что мобильный есть у всех. Начинайте фотографировать, просматривайте, что нравится, а что нет, сравнивайте с теми снимками, что делали раньше. Пресловутые 10 000 часов, потраченные на какое-то дело, точно дадут результат.

В победителях оказался еще один постоянный автор Myslo — Алексей Горохов. Он много лет участвует в фотовыставке «Тула молодая», и традиционно становится лучшим в номинации «Тульские пейзажи»:

— У нас красивый город, поэтому я обожаю снимать пейзажи. Фотовыставка для меня — повод покопаться в архивах, вспомнить, перебрать снимки. Ну и вообще, участие в таких проектах — это весело.

Я отправил фотографии с затмением, пыльцевой короной, радугой в Бехово и с засохшим прудом в Платоновском парке. На фотоохоту выхожу специально: смотрю на небо, понимаю, что через пару часов красивый закат и отправляюсь на улицу с фотоаппаратом. Хожу я много и часто, мокну под дождем и снегом, но это того стоит. Моей этой привычке уже лет 15.

Для того, чтобы были хорошие кадры, нужно регулярно снимать, хотя бы раз-два в неделю. Замечайте интересное и помните, снимает не техника, а человек. Можно снять хорошее фото на телефон или зеркалку с Авито.

Илья Страчков, победитель в номинации «Семья»:

— На выставку я пришел и как гость, и как фотограф. Прислал в этом году свои фото впервые, выбрал номинацию «Семья». Я профессионал, давно снимаю, но не знал о выставке. В этом году решил попробовать.

Мне интересно и участвовать, и самому рассматривать фото. В восторге от снимков с животными и пейзажами. Причем интересно смотреть не только на работу профессионалов. Любители делают отличные снимки, они иногда даже больше стараются и вкладывают душу.