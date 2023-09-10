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13 сентября в южной части Тулы будут перебои с водой

13 сентября в южной части Тулы будут перебои с водой

Из-за ремонта на Масловско-Песоченском водозаборе.

13 сентября с 8.00 до 18.00 будет пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районах Тулы:

  • южнее улицы Гоголевской,
  • квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в мкр. «Петровский квартал»,
  • в поселках Косая гора, Мясново, Рассвет, Иншинский, Новый,
  • деревнях Гостеевка, Хопилово, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово, Барыково, Ямны.

Холодную воду отключат в с. Маслово, военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, п. Лихвинка, п. Михалково.

Как сообщает «Тулагорводоканал», по окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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сегодня, в 14:18 +1
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