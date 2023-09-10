13 сентября в южной части Тулы будут перебои с водой

13 сентября с 8.00 до 18.00 будет пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районах Тулы:

южнее улицы Гоголевской,

квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

на Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

в мкр. «Петровский квартал»,

в поселках Косая гора, Мясново, Рассвет, Иншинский, Новый,

деревнях Гостеевка, Хопилово, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово, Барыково, Ямны.

Холодную воду отключат в с. Маслово, военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, п. Лихвинка, п. Михалково.

Как сообщает «Тулагорводоканал», по окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.