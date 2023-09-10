Кирпич, металл и дерево: какие лофты сдаются в аренду в Туле

Фото: Avito.ru

В переводе с английского лофт – это чердак или верхняя часть зданий промышленного назначения (фабрик, заводов, складов). В начале нулевых лофт превратился в особый стиль интерьера: высокие потолки, необработанные кирпичные стены, открытые коммуникации в сочетании с металлической или деревянной мебелью.

Мы решили выяснить, какие квартиры в стиле «лофт» можно арендовать в Туле на короткий срок. Критерии простые – официальная аренда по договору и проверенные объявления с реальными фотографиями. Таких вариантов нашлось чуть больше десяти. Самые интересные – перед вами. Поехали!

Самый бюджетный вариант – однокомнатная квартира площадью 29 кв. м. в самом центре Тулы, на ул. Советской. Стоимость суточной аренды – от 1900 рублей. Возможно заселение до 4 человек.

В распоряжении гостей – двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, диван, вся необходимая мебель, техника и посуда. Есть Wi-Fi, во дворе имеется парковка.

Оригинальный двухуровневый лофт сдаётся на ул. Тургеневской. Последний четвёртый этаж, 35 кв. м. За счёт высоких потолков спальное место оборудовано на «втором этаже», куда ведёт металлическая лестница.

Комната светлая и просторная, в ней два окна, есть лоджия. Дизайнерский ремонт, студия продуманно зонирована – есть место для отдыха, приготовления пищи, а также рабочая зона.

В квартире имеется всё необходимое: холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, фен, утюг, Wi-Fi, интернет-телевидение. Стоимость аренды зависит от количества дней и начинается от 2000 рублей за сутки.

Однокомнатная квартира на четвёртом этаже дома № 35 по Красноармейскому проспекту сдаётся за 2500-3100 рублей в сутки, в зависимости от количества дней. Окна и балкон выходят на проспект.

В ней могут разместиться до 4 человек – есть двуспальная кровать и диван, а также полный комплект необходимых принадлежностей, бытовой техники и электроники. Арендодатель уточняет, что квартира не сдаётся несовершеннолетним и для проведения вечеринок.

Стоимость аренды единственной в нашем обзоре двухкомнатной квартиры в стиле «Лофт» начинается от 3500 рублей за сутки. Она находится на проспекте Ленина, на 4 этаже пятиэтажной «сталинки».

Стоимость рассчитана для двух гостей, за каждого дополнительного гостя нужна доплата. Квартира может вместить до 6 человек. К услугам жильцов – ванная с джакузи, гостиная, совмещённая с кухней, а также спальная комната.

Самая дорогая квартира сегодняшней подборки находится в «сталинке» на ул. Менделеевской. Последний четвёртый этаж, 50 кв. м. Хороший дизайнерский ремонт, грамотное зонирование. Количество жильцов – до 6 человек.

В наличии вся необходимая техника и бытовые приборы, посуда, постельное бельё. Стоимость аренды – от 4499 рублей за сутки, при заселении берётся залог в размере 2000 рублей.

А как вы относитесь к стилю «лофт», друзья? Делитесь мнениями в комментариях!