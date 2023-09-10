Автомоделисты, концерт и аэрокарнавал: как в тульских парках отметили День города

9 сентября в Центральном, Комсомольском, Пролетарском парках и военно-патриотическом парке «Патриот — Тула» с размахом отметили День города.

Наиболее масштабный праздник традиционно прошел в Центральном парке, где под развлечения были задействованы семь локаций. На большом кругу тульские автомоделисты на радиоуправляемых машинках демонстрировали навыки управления и скорость реакции.

На главной эстраде был организован большой пятичасовой концерт. Зрители в компании весёлых ростовых кукол фотографировались и танцевали под популярные песни.

Ключевым событием в Центральном парке стал аэрокарнавал.

12 персонажей русских сказок, выполненных из воздушных шаров разного размера, цвета и формы, прошли по главным аллеям. Баба Яга, Царевна, Кощей Бессмертный, Водяной, Кикимора и другие персонажи понравились и детям, и взрослым.

А ротонда Центрального парка стала местом притяжения для поклонников инструментальной музыки и духового оркестра.

Как сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки», в День города праздничные площадки посетили около 5000 человек.