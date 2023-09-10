  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Автомоделисты, концерт и аэрокарнавал: как в тульских парках отметили День города - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Автомоделисты, концерт и аэрокарнавал: как в тульских парках отметили День города

Автомоделисты, концерт и аэрокарнавал: как в тульских парках отметили День города

Публикуем большой фоторепортаж!

9 сентября в Центральном, Комсомольском, Пролетарском парках и военно-патриотическом парке «Патриот — Тула» с размахом отметили День города.

Наиболее масштабный праздник традиционно прошел в Центральном парке, где под развлечения были задействованы семь локаций. На большом кругу тульские автомоделисты на радиоуправляемых машинках демонстрировали навыки управления и скорость реакции. 

_DZY9483.jpg

На главной эстраде был организован большой пятичасовой концерт. Зрители в компании весёлых ростовых кукол фотографировались и танцевали под  популярные песни.

Ключевым событием в Центральном парке стал аэрокарнавал.

12 персонажей русских сказок, выполненных из воздушных шаров разного размера, цвета и формы, прошли по главным аллеям. Баба Яга, Царевна, Кощей Бессмертный, Водяной, Кикимора и другие персонажи понравились и детям, и взрослым. 

_ZYB7917.jpg

А ротонда Центрального парка стала местом притяжения для поклонников инструментальной музыки и духового оркестра.

Как сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки», в День города праздничные площадки посетили около 5000 человек.

Галерея
показать все фотографии
Сюжет: День города-2023
Прошлое в настоящем: посетители «Этнокода» рассказали о любимых местах в Туле
Жизнь Тулы и области
Прошлое в настоящем: посетители «Этнокода» рассказали о любимых местах в Туле
сегодня, в 16:08, 2 158 0
Концерт Руслана Алехно и красочный фейерверк: как в Туле завершился День города
Жизнь Тулы и области
Концерт Руслана Алехно и красочный фейерверк: как в Туле завершился День города
сегодня, в 13:59, 25 2086 -3
В Туле наградили победителей фотовыставки «Тула молодая»
Жизнь Тулы и области
В Туле наградили победителей фотовыставки «Тула молодая»
сегодня, в 13:45, 1 2341 2
«Сила Тулы - 2023»: на главной площади города прошло состязание богатырей
Жизнь Тулы и области
«Сила Тулы - 2023»: на главной площади города прошло состязание богатырей
сегодня, в 10:01, 10 2188 1
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф:
сегодня, в 10:49 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
День городатульские парки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кирпич, металл и дерево: какие лофты сдаются в аренду в Туле
Кирпич, металл и дерево: какие лофты сдаются в аренду в Туле
«Сила Тулы - 2023»: на главной площади города прошло состязание богатырей
«Сила Тулы - 2023»: на главной площади города прошло состязание богатырей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.