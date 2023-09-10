«Академия Михайлова» разгромила «Красную Армию»

Фото пресс-службы "Академии Михайлова".

9 сентября «Академия Михайлова» встретилась со столичной «Красной Армией». Туляки побежали в атаку с первых секунд встречи. Счёт смогли открыть только на 12-й минуте — Даниил Молодцов отдал передачу на Кирилла Колыхалова, который отправил шайбу в ворота соперника.

В начале второй двадцатиминутки «армейцы» получили штраф, и «Академия Михайлова» играла в большинстве. Но реализовать преимущество не вышло. А вот у команды Павла Баулина получилось сравнять — 1:1. Через десять минут туляки играли снова 5 на 4 и устроили штурм: сначала Герман Шуленин пытался забросить шайбу, но попал в перекладину. На подмогу ему подоспел Илья Панин, а вывел команду вперёд Кирилл Бешкоров — 2:1. «Михайловцам» хватило две минуты, чтобы увеличить перевес в счёте — отличился Матвей Брынцев.

В начале третьего периода Дамир Невретдинов забросил шайбу, но через время «Красная Армия» ответила — 2:4. За 3 минуты до финальной сирены Александр Назарько из своей зоны обошел «армейцев» и отдал передачу на Дамира Невретдинова, который оформил дубль в игре. 5:2 — победа «Академии Михайлова».

Как сообщает пресс-служба туляков, повторный матч против «Красной Армии» пройдёт 10 сентября в 13.00.