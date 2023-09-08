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В Тульском суворовском военном училище приняли присягу 80 детей: фоторепортаж

В Тульском суворовском военном училище приняли присягу 80 детей: фоторепортаж

Это была уже седьмая церемония посвящения в суворовцы.

Сегодня, 8 сентября, в Тульском суворовском военном училище празднуют день образования учреждения. Также сегодня суворовцы-первокурсники приняли присягу.

В этом году в училище поступили 80 новобранцев. Перед строем они торжественно поклялись верно и самоотверженно служить своему Отечеству, быть честными, дисциплинированными и исполнительными, свято хранить и приумножать славные традиции наших отцов и дедов, всегда следовать суворовскому девизу: «Жизнь — Родине, честь — никому!»

Сейчас в училище 560 воспитанников.

Артем Платонов, 10 лет, поступивший на первый курс Тульского суворовского военного училища:

Артем Платонов

— Мне предложили родители поступить, а я согласился. Согласился потому, что очень люблю все военное и мечтаю стать военным. У меня служит папа, и двое дедушек — военнослужащие в запасе. Военный — это смелый и мудрый человек! Я уже успел со многими познакомиться, и мне тут нравится. Здесь интересно, и здесь все, что я хотел, все что я люблю; больше всего нравятся занятия. Например, очень понравились ОВП (основы военной подготовки. — Прим. авт.). Пока мы только начали, была строевая подготовка, но потом будут и стрельбы из автомата Калашникова, конечно же пока лазерного. Перед поступлением тренировался бегать, подтягиваться — без этого никак.

 

Ольга Платонова, мама первокурсника:

Ольга Платонова

— До этого мы в Туле были несколько раз, так как Артем очень любит ходить по музеям. Ну и у него здесь бабушки и дедушки родились, дедушка учился в Тульском артиллерийском инженерном институте. Выбирали между тверским и тульским училищами, решение принял сын. После обучения он продолжит карьеру военного — для этого сюда и поступил. Хочет служить в ВДВ!

 

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Алексей Казаков, 11 лет, поступивший на первый курс Тульского суворовского военного училища:

Алексей Казаков

Алексей Казаков

— То, что от дома 190 км, меня не пугает. Это же не Иркутск, когда родители где-то далеко, приезжают раз в год, да и то не всегда. Они могут приезжать в выходные, и это меня успокаивает. Познакомился, со всеми дружу. Из предметов мне нравятся биология и математика, военных предметов пока нет. Стану ли потом военным — пока не решил.

 

Ольга Казакова, мама первокурсника:

Ольга Казакова

— Папа служит в Москве, у него сегодня офицерский бал, поэтому не смог приехать, но поздравил сына по видеосвязи. Я хотела, чтобы у Алексея было мужское воспитание, чувство братства, любовь к Родине. Это моя мечта, и я привила ее сыну.

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Сергей Стариков
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Автор:
Фотограф:
вчера, в 15:31 0
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