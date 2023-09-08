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Экс-начальника отдела противодействия коррупции обвиняют в получении взятки

Экс-начальника отдела противодействия коррупции обвиняют в получении взятки

Его дело рассмотрит суд в Туле.

СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование по материалам регионального УФСБ России. Речь идёт об уголовном деле в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности линейного отдела МВД. Его подозревают в получении взятки в значительном размере.

Следствием установлено, что в июне 2021 года полицейский получил взятку в значительном размере за покровительство одной из коммерческих организаций через посредника.

— Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — резюмировали
в региональном СУ СК.

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Автор:
вчера, в 15:51 0
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