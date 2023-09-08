Казанская набережная отметила пятилетие

Она открылась в День города в 2018 году. Исторический центр города тогда посетили более 100 тысяч человек.

Уникальный проект реконструкции Казанской набережной был реализован по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Перед этим почти сто лет набережная была скрыта за заборами Тульского оружейного завода.

Губернатор привлек столичных архитекторов – бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро. Проект был реализован всего за год. Общая площадь территории – 21 гектар: набережная старого русла Упы, ул. Металлистов и ее исторический квартал, Крестовоздвиженская площадь, часть ул. Советской и сквер имени Мосина.

– Обновленная набережная кардинально изменила облик исторического центра Тулы,стала знаковым и любимым местом для всех жителей и гостей города, – сказал Алексей Дюмин.

Сегодня Казанская набережная в Туле имеет три зоны: «пряничную» с ресторанами, клумбами, беседками и ротондами, концертную со сценой, арт-объектами и качелями и детско-спортивную с горками, городками, турниками, брусьями, футбольной коробкой и столами для настольного тенниса.

На ул. Металлистов открыт уникальный Музейный квартал, в котором представлены филиалы региональных, муниципальных и частных музеев, а также первый в России филиал Государственного исторического музея. Благодаря этому в историческом центре Тулы сформировался полноценный культурно-туристический кластер.

– Спустя 5 лет после завершения проекта, можно сказать определенно: Тула – один из немногих примеров, когда все было сделано правильно. Мы получили эффект, в значительной мере превышающий наши ожидания и повлиявший на жизнь людей и города. Это заслуга и губернатора Тульской области – Алексея Геннадьевича Дюмина, которому принадлежит идея набережной. Тульская набережная дала многим жителям хороший импульс и веру в свой город, – сказал один из авторов проекта Олег Шапиро.

Казанская набережная сделала объекты недвижимости привлекательными для бизнеса, создала новые маршруты и объекты туристической инфраструктуры. Поток туристов, посещающих Тулу, вырос до 1,5 млн человек в год.