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Погода в Туле 9 сентября: до +19 и без осадков
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 9 сентября: до +19 и без осадков

Синоптики прогнозируют северный ветер до 10 метров в секунду.

В День города в Туле сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер северный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – 3-8 градусов тепла, днём – от +14 до +19. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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сегодня, в 09:00 +8
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