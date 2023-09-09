Погода в Туле 9 сентября: до +19 и без осадков

Фото из архива Myslo

Синоптики прогнозируют северный ветер до 10 метров в секунду.

В День города в Туле сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер северный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – 3-8 градусов тепла, днём – от +14 до +19. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.