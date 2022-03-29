За сутки в Тульской области подтвердилось 253 случая ковида, 64 человека госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердилось 253 случая коронавируса, 64 человека госпитализировано, 175 человек выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 149 740 случаев ковида, 140 561 человек вылечился, 5053 — умерли.

Ситуация в регионах России за сутки следующая: