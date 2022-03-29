новости
новости
Регистрация
За сутки в Тульской области подтвердилось 253 случая ковида, 64 человека госпитализировано

За сутки в Тульской области подтвердилось 253 случая ковида, 64 человека госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердилось 253 случая коронавируса, 64 человека госпитализировано, 175 человек выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 149 740 случаев ковида, 140 561 человек вылечился, 5053 — умерли.

Ситуация в регионах России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области за неделю в два раза снизилась госпитализация пациентов с ковидом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за неделю в два раза снизилась госпитализация пациентов с ковидом
вчера, в 14:35, 16 953 1
За сутки в Тульской области подтвердилось 275 случаев ковида, 4 пациента скончались
Жизнь Тулы и области
За сутки в Тульской области подтвердилось 275 случаев ковида, 4 пациента скончались
вчера, в 11:35, 5 1011 0
Инфекционист рассказал, как теперь люди будут болеть ковидом
Мир
Инфекционист рассказал, как теперь люди будут болеть ковидом
27 марта, в 16:26, 35 4261 -3
В Тульской области за сутки подтвердились 290 случаев ковида, 5 пациентов скончались
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки подтвердились 290 случаев ковида, 5 пациентов скончались
27 марта, в 11:01, 7 1349 -1
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:10 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Женская футбольная команда из Тулы выступила в Первой лиге
Женская футбольная команда из Тулы выступила в Первой лиге
Кладбище овец под Тулой: возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными
Кладбище овец под Тулой: возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.