За сутки в Тульской области подтвердилось 253 случая ковида, 64 человека госпитализировано
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за предыдущие сутки подтвердилось 253 случая коронавируса, 64 человека госпитализировано, 175 человек выздоровели, пять скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 149 740 случаев ковида, 140 561 человек вылечился, 5053 — умерли.
Ситуация в регионах России за сутки следующая:
вчера, в 14:35, 16 953 1
вчера, в 11:35, 5 1011 0
27 марта, в 16:26, 35 4261 -3
27 марта, в 11:01, 7 1349 -1
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