Женская футбольная команда из Тулы выступила в Первой лиге

Фото предоставлены командой ЖФК "Тулица".

Женская команда по мини-футболу «Тулица» завершила выступление в Первой лиге. Тулячки заняли четвертое место, отстав всего на одно очко от бронзового призера турнира.

Напомним , в январе 2022 года в редакцию Myslo написали футболистки с просьбой помочь обратить внимание на их проблему. Спортсменки — четырехкратные действующие чемпионки Тульской области. С 2018 года команда существовала без тренера. Зимой девушки арендовали зал на собственные средства, а когда позволяла погода, собирались на футбольных коробках города.

Министерство спорта Тульской области приняло решение помочь команде и выделило средства на участие в Первой лиге, приобрело всю необходимую экипировку и предоставило зал для тренировок.

- На этих соревнованиях мы одержали историческую победу в игре с «Калужаночкой» — 8:1, а также добыли ничью с командой из Орла, которая стала победителем турнира.

Первая лига стала огромным толчком для нашего развития как игроков. Сейчас наша главная цель — оформить команду юридически, чтобы в дальнейшем подаваться на гранты и участвовать в федеральных конкурсах с денежными призами. Уже в апреле пройдет любительский турнир в городе Пущино, куда мы заявимся двумя составами, — рассказали спортсменки корреспонденту Myslo.

В ближайшее время ЖФК «Тулица» планирует провести товарищеские матчи с командами из Воронежа и Орла.

Как изменилась жизнь футболисток? Девушки тренируются три раза в неделю, проводят товарищеские матчи с мужскими любительскими командами, собираются попробовать себя в большом футболе. Тренирует девушек Марина Владимировна Злобина.

- За эти месяцы численность команды выросла в два раза! Надеемся, это далеко не предел. Кстати, нескольких наших игроков уже пригласили играть за калужскую «Нику» в финале.

ЖФК «Тулица» выражает огромную благодарность министерству спорта и Тульской областной федерации футбола за поддержку и предоставленную возможность выступить в Первой лиге! — говорят футболистки.